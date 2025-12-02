Армия РФ атаковала газовую инфраструктуру: есть разрушение – "Нафтогаз"

российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Отмечается, что пострадавших среди работников нет, зафиксировано разрушение.

В настоящее время оперативные службы и специалисты компании работают над устранением последствий атаки. Немедленно после того, как будет разрешение от ГСЧС, команды "Нафтогаза" начнут восстановление.

Атаки на газовую инфраструктуру

8 ноября российские войска нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины.

28 октября российская армия седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре. В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только за неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.