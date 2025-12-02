Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,08

EUR

49,31

+0,42

Наличный курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Армия РФ атаковала газовую инфраструктуру: есть разрушение – "Нафтогаз"

Армия РФ атаковала газовую инфраструктуру: есть разрушение – "Нафтогаз"
Нафтогаз

российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Отмечается, что пострадавших среди работников нет, зафиксировано разрушение.

В настоящее время оперативные службы и специалисты компании работают над устранением последствий атаки. Немедленно после того, как будет разрешение от ГСЧС, команды "Нафтогаза" начнут восстановление.

Атаки на газовую инфраструктуру

8 ноября российские войска нанесли удар по газовой инфраструктуре   Украины.

28 октября российская армия седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре.  В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только за неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.

Автор:
Светлана Манько