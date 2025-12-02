Армія РФ атакувала газову інфраструктуру: є руйнування – "Нафтогаз"

російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що постраждалих серед працівників немає, водночас зафіксовано руйнування.

Наразі оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки. Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди "Нафтогазу" розпочнуть відновлення.

Атаки на газову інфраструктуру

8 листопада російські війська завдали удару по газовій інфраструктурі України.

28 жовтня російська армія всьоме за місяць завдала удару по газовій інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі потужності в Полтавській області.

До цього у "Нафтогазі" повідомляли, що лише за тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

А у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.