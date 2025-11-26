Associated Press показало кадри з наслідками удару РФ по об’єкту "Нафтогазу"

Associated Press показали ексклюзивні кадри руйнувань газової інфраструктури "Нафтогазу" після російських атак

Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Associated Press.

Зазначається, що минулого тижня агенство отримало ексклюзивний доступ до родовищ видобутку газу "Нафтогазу" в центральній Україні.

Через суворі протоколи безпеки AP не може назвати об'єкт чи його точне місцезнаходження.

Так виглядає один із об’єктів "Нафтогазу" після атак ворога. Ці ексклюзивні кадри зафіксовані журналістами AP.

Фото: Associated Press Фото: Associated Press Фото: Associated Press

"Через руйнування ми змушені імпортувати додаткові обсяги газу з ЄС та США", - наголошують в "Нафтогазі".

Атаки на газову інфраструктуру

8 листопада російські війська завдали удару по газовій інфраструктурі України.

28 жовтня російська армія всьоме за місяць завдала удару по газовій інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі потужності в Полтавській області.

До цього у "Нафтогазі" повідомляли, що лише за тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

А у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.