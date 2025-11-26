Associated Press показало кадры с последствиями удара РФ по объекту "Нафтогаза"

- Категория
Associated Press показали эксклюзивные кадры разрушений газовой инфраструктуры "Нафтогаза" после российских атак
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Associated Press.
Отмечается, что на прошлой неделе агентство получило эксклюзивный доступ к месторождениям добычи газа "Нафтогаза" в центральной Украине.
Из-за строгих протоколов безопасности AP не может назвать объект или его точное местонахождение.
Так выглядит один из объектов "Нафтогаза" после атак врага. Эти эксклюзивные кадры зафиксированы журналистами AP.
"Из-за разрушения мы вынуждены импортировать дополнительные объемы газа из ЕС и США", - подчеркивают в "Нафтогазе".
Атаки на газовую инфраструктуру
8 ноября российские войска нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины.
28 октября российская армия седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре. В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.
До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.
А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.