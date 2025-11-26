Associated Press показало кадры с последствиями удара РФ по объекту "Нафтогаза"

Associated Press показали эксклюзивные кадры разрушений газовой инфраструктуры "Нафтогаза" после российских атак

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Associated Press.

Отмечается, что на прошлой неделе агентство получило эксклюзивный доступ к месторождениям добычи газа "Нафтогаза" в центральной Украине.

Из-за строгих протоколов безопасности AP не может назвать объект или его точное местонахождение.

Так выглядит один из объектов "Нафтогаза" после атак врага. Эти эксклюзивные кадры зафиксированы журналистами AP.

"Из-за разрушения мы вынуждены импортировать дополнительные объемы газа из ЕС и США", - подчеркивают в "Нафтогазе".

Атаки на газовую инфраструктуру

8 ноября российские войска нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины.

28 октября российская армия седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре. В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.