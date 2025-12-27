Россия атаковала газовую инфраструктуру и ТЭЦ "Нафтогаза"

Российские войска в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Удары беспилотниками типа Shahed подверглись объектам газодобычи и теплоэлектроцентрали группы "Нафтогаз".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Как сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, атаки происходят на фоне похолодания и пиковых нагрузок на энергосистему.

"Очевидно, что эти атаки синхронизируются с похолоданием — враг пытается воспользоваться морозами и пиковыми нагрузками, чтобы вывести систему из строя. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов", — отметил он.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что компания действует в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Приоритетом остается безопасность персонала и стабильная работа газовой системы Украины.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, специалисты оценивают масштабы повреждений и принимают меры для скорейшего восстановления объектов.

Добавим, что 23 и 24 декабря против входящих в группу "Нафтогаз" производственных объектов "Укрнафты" россияне применили почти 100 ударных дронов.