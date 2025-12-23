Россия нанесла удар по производственным объектам "Укрнафты": есть серьезные разрушения

Враг продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины. Во время ночной комбинированной атаки 23 декабря Россия нанесла удар по производственным объектам "Укрнафты", входящей в группу "Нафтогаз".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Отмечается, что в результате обстрела пострадавших нет, однако есть серьезные разрушения. Работа на объектах приостановлена. Сейчас продолжаются неотложные работы.

"Специалисты группы "Нафтогаз" работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак", - подчеркнул Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Про "Укрнафту"

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Основная деятельность:

разведка, добыча и реализация нефти и газа,

подготовка нефти и газа,

предоставление нефтепромышленных сервисных услуг ,

управление сетью АЗК.

На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважин.

Акционерами АО "Укрнафта" являются АО НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.

В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

Всего сейчас компания оперирует 663 АЗК.

По итогам первого полугодия 2025 года "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 5,2 млрд. грн.

Атаки на инфраструктуру "Нафтогаза"

9 декабря российские ударные дроны атаковали объекты газовой инфраструктуры группы "Нафтогаз". Враг целил критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение для украинцев.

2 декабря российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающих добычу и хранение газа.

8 ноября российские войска нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины.

28 октября российская армия седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре. В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.