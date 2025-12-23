Запланована подія 2

Россия нанесла удар по производственным объектам "Укрнафты": есть серьезные разрушения

Враг нанес удары по производственным объектам Укрнафты
Враг атаковал производственные объекты "Укрнафты"

Враг продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины. Во время ночной комбинированной атаки 23 декабря Россия нанесла удар по производственным объектам "Укрнафты", входящей в группу "Нафтогаз".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Отмечается, что в результате обстрела пострадавших нет, однако есть серьезные разрушения. Работа на объектах приостановлена. Сейчас продолжаются неотложные работы.

"Специалисты группы "Нафтогаз" работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак", - подчеркнул Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Про "Укрнафту"

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Основная деятельность:

  • разведка, добыча и реализация нефти и газа,
  • подготовка нефти и газа,
  • предоставление нефтепромышленных сервисных услуг ,
  • управление сетью АЗК.

На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважин.

Акционерами АО "Укрнафта" являются АО НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.

В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell   в Украине.

Всего сейчас компания оперирует 663 АЗК.

По итогам первого полугодия 2025 года "Укрнафта"   получила чистую прибыль   в размере 5,2 млрд. грн.

Атаки на инфраструктуру "Нафтогаза"

9 декабря российские ударные дроны атаковали объекты газовой инфраструктуры группы "Нафтогаз". Враг целил критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение для украинцев.

2 декабря российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающих добычу и хранение газа.

8 ноября российские войска нанесли удар по   газовой инфраструктуре   Украины.

28 октября российская армия седьмой раз за месяц   нанесла удар по газовой инфраструктуре.   В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.

Автор:
Светлана Манько