Россия нанесла удар по производственным объектам "Укрнафты": есть серьезные разрушения
Враг продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины. Во время ночной комбинированной атаки 23 декабря Россия нанесла удар по производственным объектам "Укрнафты", входящей в группу "Нафтогаз".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".
Отмечается, что в результате обстрела пострадавших нет, однако есть серьезные разрушения. Работа на объектах приостановлена. Сейчас продолжаются неотложные работы.
"Специалисты группы "Нафтогаз" работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак", - подчеркнул Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".
Про "Укрнафту"
АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.
Основная деятельность:
- разведка, добыча и реализация нефти и газа,
- подготовка нефти и газа,
- предоставление нефтепромышленных сервисных услуг ,
- управление сетью АЗК.
На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважин.
Акционерами АО "Укрнафта" являются АО НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.
В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.
Всего сейчас компания оперирует 663 АЗК.
По итогам первого полугодия 2025 года "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 5,2 млрд. грн.
Атаки на инфраструктуру "Нафтогаза"
9 декабря российские ударные дроны атаковали объекты газовой инфраструктуры группы "Нафтогаз". Враг целил критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение для украинцев.
2 декабря российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающих добычу и хранение газа.
8 ноября российские войска нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины.
28 октября российская армия седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре. В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.
До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.
А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.