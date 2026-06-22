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У центрі Києва майже на місяць частково перекриють важливу магістраль
Із 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Що чекає водіїв із 22 червня
Обмеження пов’язані з роботами з облаштування дорожнього огородження на розділювальній смузі. Їх виконуватимуть фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління щодня з 8:00 до 20:00.
Роботи триватимуть на ділянці від станції метро "Печерська" до Печерського шляхопроводу. На цей період для руху транспорту частково перекриватимуть крайні ліві смуги в обох напрямках.
У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно планувати маршрути з урахуванням запроваджених обмежень.
Нагадаємо, з 18 до 21 червня у Святошинському районі Києва частково обмежували рух Гостомельським шосе у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття.