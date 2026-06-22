Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

--0,01

EUR

51,46

+0,01

Готівковий курс:

USD

45,00

44,90

EUR

52,00

51,77

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У центрі Києва майже на місяць частково перекриють важливу магістраль

Ремонт доріг
Водіїв Києва попередили про нові обмеження руху до середини липня

Із 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба КМДА.

Що чекає водіїв із 22 червня

Обмеження пов’язані з роботами з облаштування дорожнього огородження на розділювальній смузі. Їх виконуватимуть фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління щодня з 8:00 до 20:00.

Роботи триватимуть на ділянці від станції метро "Печерська" до Печерського шляхопроводу. На цей період для руху транспорту частково перекриватимуть крайні ліві смуги в обох напрямках.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно планувати маршрути з урахуванням запроваджених обмежень.

Фото 2 — У центрі Києва майже на місяць частково перекриють важливу магістраль

Нагадаємо, з 18 до 21 червня у Святошинському районі Києва частково обмежували рух Гостомельським шосе у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття. 

Автор:
Ольга Опенько