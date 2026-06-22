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Україна повертає ставку на виробництво. Що показав форум Industrial Evolution у Білій Церкві

форум "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку"
Форум "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку" зібрав понад 1800 учасників. Фото надане організаторами

18 червня в індустріальному парку "Біла Церква" відбувся форум "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку". Подія зібрала понад 1800 учасників – власників і керівників виробничих компаній, інвесторів, представників держави, фінансового сектору, освіти та експертного середовища.

Ключова тема форуму – як українському виробництву перейти від виживання під час війни до конкурентоздатності. Учасники говорили про фінансування, індустріальні парки, дефіцит кадрів, експорт, енергостійкість, автоматизацію, R&D та роль держави у розвитку промисловості.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев у вступному слові наголосив, що війна змінила підхід держави до виробництва.

"Ми зрозуміли: якщо ми чогось не виробляємо, ми цього не маємо. Промислова політика – це частина політики національної безпеки. Промисловість – це не лише економіка, це те, що захищає нас зараз і буде захищати в майбутньому",  сказав Соболев.

За його словами, стратегічна ціль України – збільшити частку переробної промисловості у ВВП до 20%. Нині цей показник становить 8,8%. У 2025 році переробна промисловість стала найбільшим платником податків серед секторів економіки – 18% надходжень зведеного бюджету, або на 70 млрд грн більше, ніж раніше.

Фото 2 — Україна повертає ставку на виробництво. Що показав форум Industrial Evolution у Білій Церкві
Фото 3 — Україна повертає ставку на виробництво. Що показав форум Industrial Evolution у Білій Церкві
Фото 4 — Україна повертає ставку на виробництво. Що показав форум Industrial Evolution у Білій Церкві
Фото 5 — Україна повертає ставку на виробництво. Що показав форум Industrial Evolution у Білій Церкві
Фото 6 — Україна повертає ставку на виробництво. Що показав форум Industrial Evolution у Білій Церкві
Фото 7 — Україна повертає ставку на виробництво. Що показав форум Industrial Evolution у Білій Церкві

Окремим фокусом форуму стали індустріальні парки. За даними, озвученими під час дискусій, в Україні вже близько 40 активних індустріальних парків – це майданчики, де будується інфраструктура, зводяться заводи або вже працюють підприємства. У них створено близько 1,2 млн кв. м промислової нерухомості, побудовано близько 300 МВт підстанцій, а обсяг інвестицій зріс майже до 45 млрд грн.

Засновник інноваційного парку UNIT.City та індустріального парку "Біла Церква", ініціатор форуму Василь Хмельницький назвав виробництво ключовою точкою економічного зростання.

"Виробництво – це точка зростання економіки. Ми створюємо робочі місця, сплачуємо податки в державний і місцевий бюджети та підвищуємо купівельну спроможність людей. Якщо український бізнес буде успішний, іноземці до нас точно прийдуть",  зазначив Хмельницький.

За його словами, іноземні компанії, обираючи локацію для виробництва, дивляться не лише на податки чи географію. Вони оцінюють, чи може в країні успішно працювати місцевий бізнес. Якщо українські виробники будують, розвиваються й заробляють, це стає сигналом для міжнародних інвесторів.

Серед головних висновків форуму – виробництво знову стає центральною темою економічної політики. Бізнес уже не лише відновлює втрачене, а й інвестує в нові потужності, глибшу переробку, технології та експорт.

Водночас учасники назвали кілька обмежень, які стримують зростання. Перше – доступ до фінансування. Промисловим проєктам потрібні довші й дешевші гроші, страхування воєнних ризиків і зрозумілі гарантії для інвесторів.

Друге – кадри. Виробникам бракує інженерів, технологів, операторів сучасного обладнання та кваліфікованих робітничих спеціальностей. Бізнес очікує більш практичної співпраці з освітою, розвитку дуального навчання, корпоративних шкіл і програм перепідготовки.

Третє – продуктивність. Українські компанії не зможуть конкурувати лише нижчою вартістю праці. Їм потрібні автоматизація, R&D, продукти з більшою доданою вартістю та вихід на зовнішні ринки.

Четверте – роль держави. Бізнес очікує не разових програм, а послідовної промислової політики: підтримки експорту, локалізації в закупівлях, розвитку індустріальних парків, зрозумілої регуляторики та інструментів для масштабування.

Головний висновок форуму: майбутнє української економіки залежатиме не лише від обсягів міжнародної допомоги чи інвестицій, а й від здатності країни виробляти більше самій.