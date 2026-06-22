Ціна нафти на 22 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 22 червня 2026 року ціна на нафту Brent різко знизилися після ранкового стрибка, викликаного загостренням напруженості навколо Ірану на тлі суперечливих сигналів щодо ситуації в Ормузькій протоці та заяв президента США Дональда Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 22 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $79,38 -1,48% WTI $76.73 - 1.84% Urals $64,54 + 0.59%

Нафта марки Brent подешевшала на 1,19 долара, або 1,48%, - до 79,38 долара за барель. Перед цим, на старті торгів, котирування злітали до 82,30 долара на тлі напруженості навколо Ірану: ринок відреагував на невдалий початок переговорів, заяви президента США Дональда Трампа про можливе відновлення воєнних дій та повідомлення Тегерана про повторне закриття Ормузької протоки.

Водночас ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на рівні 76,73 долара за барель - на 13 центів вище від ціни закриття попередньої сесії напередодні завершення дії контракту в понеділок.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися після появи ознак можливого дипломатичного прориву між США та Іраном. Ринок позитивно відреагував на перший раунд переговорів у Швейцарії та заяви Тегерана про досягнення домовленостей, які можуть послабити санкційний тиск на іранський нафтовий сектор. Це підживило очікування повернення на світовий ринок близько 1,5 млн барелів іранської нафти на добу та покращення глобальної пропозиції.

Додатковий тиск на котирування спричинили повідомлення про відновлення експорту через Ормузьку протоку та наміри країн Перської затоки, зокрема ОАЕ, Кувейту та Іраку, збільшити обсяги постачання нафти своїм клієнтам. Водночас аналітики застерігають, що ризики нового загострення конфлікту в регіоні залишаються високими.

Нагадаємо, світове здешевлення нафти через розблокування Ормузької протоки дало потужний імпульс українському ринку пального. Протягом тижня в Україні стрімко обвалилися гуртові ціни на бензин, дизель та автогаз, що вже спровокувало хвилю зниження цін на заправках. Експерти прогнозують, що цей тренд у роздрібній торгівлі збережеться і найближчими днями.