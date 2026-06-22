Новые правила финмониторинга PEP не заработают из-за позиции НБУ — Гетманцев

Недавно принятая законодательная норма об отмене пожизненного усиленного финансового мониторинга для политически значимых лиц (PEP) вряд ли заработает на практике из-за позиции Национального банка Украины. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

"Я не верю, что по PEP будет что-то изменено... Если говорить о PEP, то единственная проблема — это то, что Национальный банк не смог, к сожалению, обеспечить правильную практику правоприменения, потому что закон у нас такой же, как в Евросоюзе, буквочка в буквочку: все переведено, все правильно выписано — все абсолютно", — заявил Гетманцев.

Он подчеркнул, что реальная практика финансового мониторинга в Украине остается слишком формальной. Поэтому коммерческие банки опасаются принимать самостоятельные решения по оценке операций. Вместо глубокого анализа обстоятельств, они ориентируются сугубо на формальные признаки, блокируя транзакции или отказывая клиентам в сотрудничестве, что негативно влияет на доверие граждан к банковской системе.

По мнению главы комитета, внедрение европейских стандартов лежит именно в плоскости изменения подходов к работе, а не в принятии новых законов, и научить банки действовать по-другому должен именно НБУ.

Предусматривающие новые правила для PEP

Верховная Рада приняла соответствующие изменения в рамках закона об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах (№15111-д). Согласно документу, подходы к проверке бывших должностных лиц должны существенно смягчиться:

Снято требование обязательного пожизненного усиленного мониторинга для лиц, покинувших государственную службу.

Усиленный финансовый контроль остается обязательным только в первые 12 месяцев после увольнения бывшего чиновника с должности.

По окончании годового срока углубленная проверка и особый контроль финансовых операций могут продолжаться только в том случае, если у банка есть обоснованные и документально подтвержденные высокие риски в отношении этого клиента.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк ослабил требования финмониторинга для политиков и чиновников. Регулятор официально рекомендовал финансовым учреждениям применять исключительно риск-ориентированный подход к клиентам, имеющим статус политически значимых лиц (PEP), а также к членам их семей, призвав не создавать для них искусственных препятствий во время обслуживания.