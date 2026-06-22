Нові правила фінмоніторингу PEP не запрацюють через позицію НБУ — Гетманцев

Прийнята нещодавно законодавча норма про скасування довічного посиленого фінансового моніторингу для політично значущих осіб (PEP) навряд чи запрацює на практиці через позицію Національного банку України. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал "Інтерфакс-Україна".

"Я не вірю, що щодо PEP буде щось змінено... Якщо говорити про PEP, то єдина проблема — це те, що Національний банк не спромігся, на жаль, забезпечити правильну практику правозастосування, бо закон у нас такий самий, як у Євросоюзі, буквочка у буквочку: все перекладено, все правильно виписано — все абсолютно", — заявив Гетманцев.

Він наголосив, що реальна практика фінансового моніторингу в Україні залишається занадто формальною. Через це комерційні банки побоюються приймати самостійні рішення щодо оцінки операцій. Замість глибокого аналізу обставин вони орієнтуються суто на формальні ознаки, блокуючи транзакції або відмовляючи клієнтам у співпраці, що негативно впливає на довіру громадян до банківської системи.

На думку очільника комітету, впровадження європейських стандартів лежить саме в площині зміни підходів до роботи, а не в ухваленні нових законів, і навчити банки діяти по-іншому мав саме НБУ.

Що передбачають нові правила для PEP

Верховна Рада ухвалила відповідні зміни в межах закону про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (№15111-д). Відповідно до документу, підходи до перевірки колишніх посадовців мали суттєво пом'якшитися:

Знято вимогу обов'язкового довічного посиленого моніторингу для осіб, які залишили державну службу.

Посилений фінансовий контроль залишається обов'язковим лише протягом перших 12 місяців після звільнення колишнього чиновника з посади.

Після завершення річного терміну поглиблена перевірка та особливий контроль фінансових операцій можуть тривати лише у випадку, якщо банк має обґрунтовані та документально підтверджені високі ризики щодо цього клієнта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк послабив вимоги фінмоніторингу для політиків і чиновників. Регулятор офіційно рекомендував фінансовим установам застосовувати виключно ризик-орієнтований підхід до клієнтів, які мають статус політично значущих осіб (PEP), а також до членів їхніх родин, закликавши не створювати для них штучних перешкод під час обслуговування.