"Гроші під подушкою": українці тримають майже трильйон гривень готівкою за межами банків

Станом на 1 січня 2026 року в обігу поза банківською системою перебувало ₴926,3 млрд готівки, це майже чверть усієї грошової маси країни та суттєво перевищує показники розвинених економік.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.

"Станом на 1 січня цього року поза банками українці тримають майже трильйон гривень готівкою, і це без урахування валюти", — зазначив він.

"Гроші під подушкою"

За даними Національного банку України, загальний обсяг грошової маси на початок року становив близько 4,02 трлн грн. Таким чином частка готівки в обігу досягла приблизно 23%.

Пронін акцентує на тому, що для розвинених країн нормальним вважається рівень готівки в межах 5-15% від загальної грошової маси. На його думку, високий показник в Україні свідчить про накопичені проблеми з довірою до фінансових та державних інституцій.

Очільник Фінмоніторингу пояснює, що звичка зберігати гроші «під подушкою» формувалася десятиліттями під впливом фінансових криз, банкрутств банків, девальвацій, валютних обмежень і війни. Водночас значна частина готівкових заощаджень має легальне походження — від офіційних доходів, підприємницької діяльності, продажу майна та грошових переказів трудових мігрантів.

Пронін переконаний, що велика частка готівки поза банківською системою обмежує ресурси для кредитування та інвестицій, що негативно впливає на темпи економічного зростання.

За його словами, вирішити проблему можна не через посилення контролю, а шляхом підвищення довіри до держави, захисту права власності, боротьби з корупцією та розвитку прозорих інструментів інвестування.

Нагадаємо, Державна служба фінансового моніторингу України розпочала окремий аналіз великих операцій із готівкою, які спрямовуються на придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого преміального майна.