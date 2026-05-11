Купівля елітних авто та квартир за готівку: Держфінмоніторинг посилює контроль великих операцій

Державна служба фінансового моніторингу України розпочала окремий аналіз великих операцій із готівкою, які спрямовуються на придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого преміального майна.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова відомства Філіп Пронін.

Що саме потрапляє під контроль?

У центрі уваги фахівців — не побутові витрати чи звичайні заощадження українців, а значні суми для купівлі активів високої вартості. Відомство наводить приклад для розуміння масштабу: умовно елітне авто вартістю 100 000 доларів (4 245 400,00 грн) — це понад 4,3 млн грн і близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій.

"Коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів – не формальність, а необхідність... Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", — зазначив Філіп Пронін.

Маркери ризику та методи аналізу

Служба фінансового моніторингу тепер аналізує повну картину транзакцій, а не окремі фрагменти. Основними критеріями перевірки стали:

загальна сума та періодичність операцій;

зв’язки між різними транзакціями;

реальне походження капіталу.

Окремим маркером ризику визначено випадки, коли клієнти вносять готівку через різні банківські установи, повторно використовуючи одні й ті самі документи про доходи для підтвердження кожної операції.

