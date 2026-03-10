Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,25

44,00

EUR

51,50

51,20

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Готівковий обіг в Україні: Нацбанк пропонує зміни для ліцензованих операторів

документи
Як Нацбанк планує контролювати оброблення та зберігання готівки / НБУ

Національний банк України ініціював зміни до порядку роботи небанківських компаній, які здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Зміни у сфері готівкового обігу

Йдеться про небанківські юридичні особи, які мають ліцензію на здійснення операцій із готівкою та займаються її обробленням і зберіганням. Станом на 1 березня 2026 року в Україні діяли три такі компанії.

Проєкт передбачає:

  • уточнення визначення терміну «готівка», з якою працюють ці юридичні особи;
  • розширення переліку суб’єктів господарювання, які можуть зберігати кошти у сховищах ліцензованих компаній;
  • надання додаткових можливостей для взаємодії між компаніями щодо передачі готівки для поповнення операційних кас та обслуговування платіжних пристроїв;
  • визначення чіткого порядку зарахування на рахунки клієнтів інкасованих коштів, що надійшли до юридичної особи.

Такі зміни спрямовані на посилення контролю за зберіганням готівки в ліцензованих сховищах та на впорядкування діяльності компаній у сфері готівкового обігу.

Відповідні норми містить проєкт постанови правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок взаємодії юридичних осіб, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки, з іншими юридичними особами", що пропонується для обговорення.

Нагадаємо, відновлює вимоги щодо формування буферів капіталу та приводить нормативи достатності капіталу у відповідність до законодавства ЄС. Це дозволить створити запас міцності для стабільної роботи банків у періоди економічної нестабільності.

Автор:
Ольга Опенько