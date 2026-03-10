Готівковий обіг в Україні: Нацбанк пропонує зміни для ліцензованих операторів

Національний банк України ініціював зміни до порядку роботи небанківських компаній, які здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Зміни у сфері готівкового обігу

Йдеться про небанківські юридичні особи, які мають ліцензію на здійснення операцій із готівкою та займаються її обробленням і зберіганням. Станом на 1 березня 2026 року в Україні діяли три такі компанії.

Проєкт передбачає:

уточнення визначення терміну «готівка», з якою працюють ці юридичні особи;

розширення переліку суб’єктів господарювання, які можуть зберігати кошти у сховищах ліцензованих компаній;

надання додаткових можливостей для взаємодії між компаніями щодо передачі готівки для поповнення операційних кас та обслуговування платіжних пристроїв;

визначення чіткого порядку зарахування на рахунки клієнтів інкасованих коштів, що надійшли до юридичної особи.

Такі зміни спрямовані на посилення контролю за зберіганням готівки в ліцензованих сховищах та на впорядкування діяльності компаній у сфері готівкового обігу.

Відповідні норми містить проєкт постанови правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок взаємодії юридичних осіб, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки, з іншими юридичними особами", що пропонується для обговорення.

Нагадаємо, відновлює вимоги щодо формування буферів капіталу та приводить нормативи достатності капіталу у відповідність до законодавства ЄС. Це дозволить створити запас міцності для стабільної роботи банків у періоди економічної нестабільності.