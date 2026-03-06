НБУ оштрафував банк та три фінансові компанії за порушення фінмоніторингу

Національний банк України у лютому 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та трьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, спрямованого на запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Регулятор наклав штрафи на установи за неналежне виконання вимог законодавства щодо перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, організації внутрішнього фінансового моніторингу та подання звітності.

Штраф для банку

Зокрема, штраф у розмірі 3 млн грн отримав "Акордбанк".

Санкцію застосовано за неналежне виконання обов’язків щодо здійснення належної перевірки клієнтів, а також за порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу у діяльності банку.

Найбільший штраф — понад 9 млн грн

Найбільший штраф — 9,016 млн грн — накладено на "Фард стандарт".

Компанія не забезпечила належну організацію первинного фінансового моніторингу. Серед виявлених порушень — неналежна оцінка ризиків відмивання коштів, недоліки у внутрішніх документах з фінансового моніторингу, неналежна перевірка клієнтів, відсутність належної внутрішньої перевірки та неповідомлення уповноваженого органу про припинення ділових відносин з клієнтом у передбачених законом випадках.

Також компанія порушила вимоги щодо подання звітів внутрішнього контролю до Національного банку.

Порушення у фінансовій компанії "Енерджі Кепітал"

Штраф у розмірі 392,7 тис. грн накладено на "ФК Енерджі кепітал".

Серед порушень — неналежне розроблення внутрішніх документів з фінансового моніторингу, недотримання вимог щодо перевірки клієнтів, порушення порядку подання звітів до НБУ та надання неповної інформації на запити регулятора.

Крім того, установа допустила порушення у формуванні статистичної звітності та не забезпечила належне зберігання документів щодо перевірки ділової репутації відповідального працівника з фінансового моніторингу.

Порушення щодо фінансових операцій

Ще 85 тис. грн штрафу отримала "ФК Магнат".

Компанія не забезпечила виявлення та реєстрацію фінансової операції, що підлягала фінансовому моніторингу, а також не повідомила уповноважений орган про порогову фінансову операцію, яка підлягала обов’язковому контролю.

Загалом регулятор продовжує посилювати нагляд за дотриманням вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та відповідальністю фінансових установ за виконання AML-процедур.

Додамо, нещодавно "Фард стандарт" була внесена у перелік значимих фінансових компаній.