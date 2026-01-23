В Україні 53 фінкомпанії отримали статус значимих: хто у переліку

Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, до якого внесені 53 установи.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Мають виконувати низку додаткових вимог

Зазначається, що значимість фінансової компанії визначається за певним переліком критеріїв. Серед них - частка активів та позабалансових зобов’язань на рівні не менше 1% від загального обсягу активів та позабалансових зобов’язань фінкомпаній на дату оцінювання (за винятком компаній із 50% і більше акцій у власності держави).

Крім того, фінансова компанія є відповідальною особою фінансової групи, визнаної регулятором із числа середніх та великих груп. Має ризик порушення прав споживачів фінансових послуг на рівні “високий” або “дуже високий”. Незалежно від обсягів діяльності за останні 12 місяців надавала фінансові послуги за державними програмами або програмами органів місцевого самоврядування.

У НБУ підкреслили, що фінансова компанія набуває / втрачає статус значимої з дня оприлюднення НБУ відповідного переліку.

У регуляторі наголосили, що значимі фінансові компанії мають виконувати низку додаткових вимог. Зокрема,

розробляти та подавати до НБУ план діяльності на 3,5 року;

повідомляти НБУ про збільшення розміру статутного капіталу із наданням документів про джерела походження коштів для такого збільшення.

перевірка нових керівників та власників на відповідність вимогам до ділової репутації та професійної придатності.

В НБУ повідомили, що фінансові компанії, що були визначені значимими, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до нових вимог до 1 липня 2026 року.

Хто потрапив до переліку

До зазначеного переліку увійшли 53 фінансові компанії, зокрема:

ТОВ “Фінансова компанія “Авіор”;

ТОВ “Фінансова компанія "Актівітіс”;

ТОВ“Мілоан”;

ТОВ “Манівео швидка фінансова допомога ”;

ТОВ “Авентус Україна”;

ТОВ “Споживчий Центр”;

ТОВ “Фінансова компанія “Контрактовий дім”;

ТОВ “ПрофітГід”;

ТОВ “Вей фор пей”;

ТОВ “Преміум Фінанс”;

ПАТ “Українська фінансова група”;

ТОВ “Фінансова компанія “Октава фінанс”;

ТОВ“ОТП Лізинг”;

ТОВ “УЛФ-Фінанс”;

ТОВ “Еска Капітал”;

ТОВ “Фінансова компанія “Дастер Капітал”;

ТОВ “Фінансова компанія "Дельта + Фінанс”;

ПТ “Гарант сервіс”

ТОВ “Делюкс Фінанс” ;

ТОВ “Фінансова компанія МБК”;

ТОВ “Пейтек”;

ТОВ “Фінансова компанія “Альфа-інвест груп”;

ТОВ “Фінансова компанія “Центрофінанс”;

ТОВ“Фінансова компанія "Магнат”;

ТОВ “Фінансова компанія “Тайгер інвест”;

ТОВ “Фінансова компанія “Альяес Капітал груп”;

ТОВ “Віннер лізинг”;

ТОВ “Сканія Кредіт Україна”;

ТОВ “Фінансова компанія “Роял фінанс 1”;

ТОВ “Фінансова компанія “Фінако”;

ТОВ “Фінансова компанія “Солюшинс Фактор”;

ТОВ “Фінансова компанія “Атлана”;

ТОВ “Фінансова компанія “Є гроші”;

ТОВ “Фард Стандарт”;

ТОВ “Перфкт Фінанс”;

ТОВ “Фінансова компанія “Фінексперт”;

ТОВ “НоваПей Кредит”;

ТОВ “1 безпечне агенство необхідних кредитів”;

ТОВ “Лінеура Україна”;

ТОВ “УКР Кредит Фінанс”;

ТОВ “Смартівей Юкрейн”;

ТОВ “Селфі Кредит”;

Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”;

ПАТ “Українська івнансова житлва компанія”;

ПАТ “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг”;

Державна іпотечна установа;

ТОВ “Фінансова компанія “Атом ФінансС”;

ТОВ “Сід Фінанс”;

ТОВ “Фінансова компанія “Фінвін”;

ТОВ “Інтер Вей Капітал”;

ТОВ “Бест лізинг”;

ТОВ “Теком-лізинг”;

ТОВ “Фінансова компанія"Європейський мікрофінансовий альянс”;

ТОВ “Ексімлізинг”.

Зауважимо, НБУ продовжує політику очищення фінансового сектору. Нещодавно регулятор відкликав ліцензію компанії ТОВ "ФК "Такелау" на надання послуг факторингу, оскільки раніше ділова репутація цієї установи була визнана небездоганною.