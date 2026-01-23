В Украине 53 финкомпании получили статус значимых: кто в перечне

Национальный банк Украины впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний, в который внесены 53 учреждения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Должны выполнять ряд дополнительных требований

Указывается, что значимость финансовой компании определяется по определенному перечню критериев. Среди них доля активов и внебалансовых обязательств на уровне не менее 1% от общего объема активов и внебалансовых обязательств финкомпаний на дату оценивания (за исключением компаний из 50% и более акций в собственности государства).

Кроме того, финансовая компания является ответственным лицом финансовой группы, признанной регулятором из средних и крупных групп. Имеет риск нарушения прав потребителей финансовых услуг на уровне "высокий" или "очень высокий". Независимо от объемов деятельности за последние 12 месяцев предоставляла финансовые услуги по государственным программам или программам органов местного самоуправления.

В НБУ подчеркнули, что финансовая компания приобретает/теряет статус значимой со дня обнародования НБУ соответствующего перечня.

В регуляторе отметили, что значительные финансовые компании должны выполнять ряд дополнительных требований. В частности,

разрабатывать и представлять в НБУ план деятельности на 3,5 года;

сообщать НБУ об увеличении размера уставного капитала с предоставлением документов об источниках происхождения средств для такого увеличения.

проверка новых руководителей и владельцев на соответствие требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности.

В НБУ сообщили, что определенные значимыми финансовые компании обязаны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями до 1 июля 2026 года.

Кто попал в список

В указанный перечень вошли 53 финансовые компании, в частности:

ООО "Финансовая компания "Авиор";

ООО "Финансовая компания "Активитис";

ООО "Милоан";

ООО "Манивео скорая финансовая помощь";

ООО "Авентус Украина";

ООО "Потребительский Центр";

ООО "Финансовая компания "Контрактовый дом";

ООО "ПрофитГид";

ООО "Вэй фор пей";

ООО "Премиум Финанс";

ПАО "Украинская финансовая группа";

ООО "Финансовая компания "Октава финанс";

ООО "ОТП Лизинг";

ООО "УЛФ-Финанс";

ООО "Эска Капитал";

ООО "Финансовая компания "Дастер Капитал";

ООО "Финансовая компания "Дельта + Финанс";

ПО "Гарант сервис"

ООО "Делюкс Финанс";

ООО "Финансовая компания МБК";

ООО "Пэйтек";

ООО "Финансовая компания "Альфа-инвест групп";

ООО "Финансовая компания "Центрофинанс";

ООО "Финансовая компания "Магнат";

ООО "Финансовая компания "Тайгер инвест";

ООО "Финансовая компания "Альяэс Капитал групп";

ООО "Виннер лизинг";

ООО "Скания Кредит Украина";

ООО "Финансовая компания "Роял финанс 1";

ООО "Финансовая компания "Финако";

ООО "Финансовая компания "Солюшинс Фактор";

ООО "Финансовая компания "Атлана";

ООО "Финансовая компания "Есть деньги";

ООО "Фард Стандарт";

ООО "Перфкт Финанс";

ООО "Финансовая компания "Финэксперт";

ООО "НоваПэй Кредит";

ООО "1 безопасное агентство необходимых кредитов";

ООО "Линеура Украина";

ООО "УКР Кредит Финанс";

ООО "Смартивей Юкрейн";

ООО "Селфи Кредит";

Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству";

ПАО "Украинская инновационная жилищная компания";

ПАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг";

Государственное ипотечное учреждение;

ООО "Финансовая компания "Атом ФинансС";

ООО "Сид Финанс";

ООО "Финансовая компания "Финвин";

ООО "Интер Вэй Капитал";

ООО "Бест лизинг";

ООО "Теком-лизинг";

ООО "Финансовая компания"Европейский микрофинансовый альянс";

ООО "Эксимлизинг".

Отметим, что НБУ продолжает политику очистки финансового сектора. Недавно регулятор отозвал лицензию компании ООО "ФК "Такелау" на предоставление услуг факторинга, поскольку ранее деловая репутация этого учреждения была признана небезупречной.