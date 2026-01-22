Банки должны комплексно проверять клиентов для предотвращения отмывания средств - НБУ

Национальный банк Украины призывает банки не ограничиваться формальными подходами при выявлении компаний-оболочек и внедрять комплексные меры по предотвращению использования банковских услуг в противоправных целях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба регулятора.

НБУ дал рекомендации

НБУ отмечает, что применение банками мер по проверке клиента на предмет того, является ли он компанией-оболочкой, даже при выявлении одного критерия риска, помогает минимизировать вероятность использования банковских услуг для отмывания незаконных доходов, финансирования терроризма или распространения оружия массового поражения.

"Рекомендуем банкам разработать такой порядок действий, который будет предусматривать при наличии хотя бы одного критерия компании-оболочки получать и осуществлять комплексный анализ дополнительных документов и информации, которые могут подтвердить ведение таким клиентом обычной хозяйственной деятельности, обращая особое внимание на наличие осуществления обязательных платежей, которые присущи обычной хозяйственной деятельности, например платежей/отчислений, платежи за аренду помещений и/или оплата коммунальных услуг и/или оплата транспортных и других услуг и т.д.", - отмечено в письме.

Нацбанк также заявляет, что зафиксированы случаи использования банковских услуг физическими лицами-предпринимателями, которые могут представлять риск злоупотреблений. В частности, речь идет о вновь созданных ФЛП, объем финансовых операций которых за короткий период значительно превышает плановые показатели, а также определенный налоговым законодательством годовой лимит дохода для их группы плательщиков.

НБУ рекомендует банкам внедрять и усовершенствовать эффективные инструменты управления рисками, чтобы минимизировать вероятность использования банковских услуг для отмывания средств или финансирования терроризма.

Банкам также советуют вести перечень лиц, которым было отказано в обслуживании, включая основные контрагенты таких клиентов, и осуществлять автоматический скрининг клиентской базы и финансовых операций на наличие связей с этими лицами. Это касается владельцев, руководителей, представителей, держателей дополнительных платежных карт и других связанных лиц.

Подобные подходы помогают банкам минимизировать риски использования их услуг для противоправных финансовых операций. Кроме того, Национальный банк рекомендует усилить коммуникацию с клиентами, объясняя им требования законодательства в сфере финансового мониторинга.

Справочно

Компания-оболочка – юридическое лицо, траст или другое подобное правовое образование, в отношении которого (которого) у банка есть обоснованные подозрения, что его (его) деятельность может быть фиктивной.

Напомним, что недавно Национальный банк Украины отозвал лицензию кредитного союза профсоюзов МВД Украины и исключил учреждение из Государственного реестра финансовых учреждений.