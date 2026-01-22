Банки мають комплексно перевіряти клієнтів для запобігання відмиванню коштів - НБУ

Національний банк України закликає банки не обмежуватися формальними підходами при виявленні компаній-оболонок та впроваджувати комплексні заходи для запобігання використанню банківських послуг з протиправною метою.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба регулятора.

НБУ дав рекомендації

НБУ наголошує, що застосування банками заходів для перевірки клієнта на предмет того, чи є він компанією-оболонкою, навіть при виявленні одного критерію ризику, допомагає мінімізувати ймовірність використання банківських послуг для відмивання незаконних доходів, фінансування тероризму або поширення зброї масового знищення.

"Рекомендуємо банкам розробити такий порядок дій, який передбачатиме за наявності хоча б одного критерію компанії-оболонки отримувати та здійснювати комплексний аналіз додаткових документів та інформації, що можуть підтвердити ведення таким клієнтом звичайної господарської діяльності, звертаючи особливу увагу на наявність здійснення обов’язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності, наприклад, виплата заробітної плати та обов’язкових бюджетних платежів/відрахувань, платежі за оренду приміщень та/або сплата комунальних послуг та/або сплата транспортних та інших послуг тощо", - зазначено у листі.

Нацбанк також зазначає, що зафіксовані випадки використання банківських послуг фізичними особами-підприємцями, які можуть становити ризики зловживань. Зокрема, йдеться про новостворених ФОП, обсяг фінансових операцій яких за короткий період значно перевищує планові показники, а також визначений податковим законодавством річний ліміт доходу для їхньої групи платників.

НБУ рекомендує банкам впроваджувати та удосконалювати ефективні інструменти управління ризиками, щоб мінімізувати ймовірність використання банківських послуг для відмивання коштів або фінансування тероризму.

Банкам також радять вести перелік осіб, яким було відмовлено в обслуговуванні, включно з основними контрагентами таких клієнтів, і здійснювати автоматичний скринінг клієнтської бази та фінансових операцій на наявність зв’язків із цими особами. Це стосується власників, керівників, представників, держателів додаткових платіжних карток та інших пов’язаних осіб.

Такі підходи допомагають банкам мінімізувати ризики використання їхніх послуг для протиправних фінансових операцій. Крім того, Національний банк рекомендує посилити комунікацію з клієнтами, доступно пояснюючи їм вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Довідково

Компанія-оболонка – юридична особа, траст або інше подібне правове утворення, щодо якої (якого) в банку є обгрунтовані підозри, що її (його) діяльність може бути фіктивною.

