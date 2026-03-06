НБУ оштрафовал банк и три финансовые компании за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины в феврале 2026 года применил меры влияния к одному банку и трем небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, направленного на предотвращение отмывания средств, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Регулятор наложил штрафы на учреждения за ненадлежащее исполнение требований законодательства относительно проверки клиентов, применения риск-ориентированного подхода, организации внутреннего финансового мониторинга и предоставления отчетности.

Штраф для банка

В частности, штраф в размере 3 млн грн получил "Аккордбанк".

Санкция применена за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению надлежащей проверки клиентов, а также за нарушение требований по применению риск-ориентированного подхода в деятельности банка.

Самый большой штраф - более 9 млн грн

Наибольший штраф - 9,016 млн грн - наложен на "Фард стандарт".

Компания не обеспечила надлежащую организацию первоначального финансового мониторинга. Среди выявленных нарушений — ненадлежащая оценка рисков отмывания средств, недостатки во внутренних документах по финансовому мониторингу, ненадлежащая проверка клиентов, отсутствие надлежащей внутренней проверки и уведомление уполномоченного органа о прекращении деловых отношений с клиентом в предусмотренных законом случаях.

Также компания нарушила требования по предоставлению отчетов внутреннего контроля в Национальный банк.

Нарушения в финансовой компании "Энерджи Кэпитал"

Штраф в размере 392,7 тыс. грн наложен на "ФК Энерджи Кэпитал".

Среди нарушений — ненадлежащая разработка внутренних документов по финансовому мониторингу, несоблюдение требований по проверке клиентов, нарушение порядка подачи отчетов в НБУ и предоставление неполной информации по запросам регулятора.

Кроме того, учреждение допустило нарушение в формировании статистической отчетности и не обеспечило надлежащее хранение документов о проверке деловой репутации ответственного работника по финансовому мониторингу.

Нарушения по финансовым операциям

Еще 85 тыс. грн штрафа получила "ФК Магнат".

Компания не обеспечила выявление и регистрацию финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, а также не уведомила уполномоченный орган о пороговой финансовой операции, подлежащей обязательному контролю.

В целом, регулятор продолжает усиливать надзор за соблюдением требований законодательства в сфере финансового мониторинга и ответственностью финансовых учреждений за выполнение AML-процедур.

Добавим, что недавно "Фард стандарт" была внесена в перечень значимых финансовых компаний.