НБУ оштрафовал платежное учреждение WayForPay на 1,7 млн грн: в чем дело

Национальный банк Украины применил меру влияния к платежному учреждению ООО ФК Вэй Фор Пэй (WayForPay), наложив штраф в размере 1,7 млн грн за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

WayForPay получила штраф от НБУ

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайта) платежной инфраструктуры НБУ принял 9 февраля 2026 года.

Нарушение требований Закона Украины "О платежных услугах" было выявлено по результатам безвыездного надзора за деятельностью компании.

Согласно решению регулятора, платежное учреждение обязано уплатить штраф в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего решения Комитета НБУ.

Что известно о компании?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО ФК "Вэй Фор Пэй" было зарегистрировано в 2015 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 57 млн. грн.

Компания осуществляет деятельность в сфере денежного посредничества, а также оказывает кредитные и другие финансовые услуги, за исключением страхования и пенсионного обеспечения. Основное направление работы — финансовое посредничество, являющееся одним из наиболее распространенных видов деятельности среди финансовых учреждений в Украине.

Бенефициарный владелец – Васюков Геннадий.

ООО ФК "Вэй Фор Пэй" является одной из крупнейших систем интернет-эквайринга в Украине и специализируется на процессинге мелких онлайн-платежей. За 2023 год через систему компании было проведено более 39,8 млн транзакций в сфере электронной коммерции.

Клиентская база ФК "Вэй Фор Пэй" насчитывает около 15 тыс. компаний, среди которых Uklon, Socar, Varus, EVA, "Днепр-М", Poster, Kabanchik.ua и другие известные бренды.

Заметим, сервис больше месяца не работал из-за задержки с обновлением лицензии Национальным банком Украины.

Регулятор, в частности, высказывал замечания по поводу прозрачности структуры собственности компании. Кроме того, Служба безопасности Украины направила НБУ письмо, в котором предполагала возможное наличие связей ключевых лиц сервиса со страной-агрессором.