Єврокомісія затвердила оборонну програму на 1,5 млрд євро з участю України

Європейська комісія затвердила робочу програму обсягом 1,5 млрд євро в межах Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Ініціатива спрямована на розвиток і модернізацію європейського оборонного сектору, нарощування виробничих потужностей, а також забезпечення технологічного розвитку та підвищення стійкості галузі.

EDIP має на меті посилення безпеки Європейського Союзу шляхом збільшення виробничих потужностей, розвитку спільних оборонних проєктів та поглиблення співпраці з Україною.

Виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Вірккунен зазначила, що ініціатива орієнтована на інновації, кооперацію та зміцнення технологічної бази, необхідної для реагування на поточні й майбутні виклики.

Комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс підкреслив, що в межах програми держави-члени ЄС, Норвегія та вперше Україна зможуть отримати фінансування для реалізації спільних проєктів і нарощування виробництва.

Близько 700 млн євро буде спрямовано на виробництво систем протидії безпілотникам, ракетного озброєння та боєприпасів. Ще 325 млн євро передбачено на запуск спільних промислових проєктів за участі Норвегії та України.

Очікується, що перші проєкти стартують уже найближчим часом, що стане практичним кроком до посилення оборонної готовності Європейського Союзу.

Нагадаємо, 26 листопада Європейський Парламент схвалив першу в історії Європейську програму оборонної промисловості (EDIP). З її бюджету 300 мільйонів євро буде спрямовано безпосередньо на підтримку України.