€300 млн на підтримку України: Європарламент затвердив першу в історії оборонну програму

прапори
Європарламент виділив €300 млн на підтримку України / Depositphotos

Європейський Парламент схвалив першу в історії Європейську програму оборонної промисловості (EDIP). З її бюджету 300 мільйонів євро буде спрямовано безпосередньо на  підтримку України. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві Європарламенту.

Загалом європейський парламент схвалив схему фінансування оборонних інвестицій у розмірі 1,5 мільярда євро (1,7 мільярда доларів США) для фінансування оборонних інвестицій по всьому Європейському Союзу.

З них 300 мільйонів євро буде спрямовано на підтримку України. Співзаконодавці також домовилися створити Фонд для прискорення трансформації ланцюга поставок оборонної продукції (інструмент FAST) на загальну орієнтовну суму щонайменше 150 мільйонів євро за рахунок додаткових фінансових внесків.

Про програму EDIP

Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) має на меті посилити обороноздатність континенту та оптимізувати виробництво. Це стало частиною ширшої програми переозброєння Європи, спричиненої побоюванням щодо Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Для забезпечення фінансування за цією схемою, яка діє до 2027 року, щонайменше 65% вартості компонентів оборонної продукції повинні походити з ЄС або країн-партнерів. Загалом EDIP буде використано для:

  • зміцнення оборонної промисловості ЄС;
  • стимулювання спільних закупівель та виробництва;
  • збільшення підтримки України з боку ЄС.

Рішення покликане зміцнити оборонну промисловість ЄС, сприяти спільним європейським оборонним закупівлям, нарощувати виробництво оборонної продукції та посилити підтримку України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки ЄС, тому українська оборонна промисловість зможе брати участь у спільних замовленнях у рамках SAFE. Вона також наголосила, що до програми зможуть долучитися й асоційовані партнери Євросоюзу.

Автор:
Тетяна Бесараб