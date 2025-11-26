€300 млн в поддержку Украины: Европарламент утвердил первую в истории оборонную программу

Европейский парламент одобрил первую в истории Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP). Из ее бюджета 300 миллионов евро будут направлены непосредственно на поддержку Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении Европарламента.

Европейский парламент одобрил схему финансирования оборонных инвестиций в размере 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов США) для финансирования оборонных инвестиций по всему Европейскому Союзу.

Из них 300 миллионов евро будут направлены на поддержку Украины. Соконодатели также договорились создать Фонд для ускорения трансформации цепи поставок оборонной продукции (инструмент FAST) на общую ориентировочную сумму не менее 150 миллионов евро за счет дополнительных финансовых взносов.

О программе EDIP

Целью Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) является усиление обороноспособности континента и оптимизация производства. Это стало частью более широкой программы перевооружения Европы, вызванной опаской России после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Для обеспечения финансирования по этой схеме, действующей до 2027 года, по меньшей мере 65% стоимости компонентов оборонной продукции должны происходить из ЕС или стран-партнеров. В общем, EDIP будет использован для:

укрепление оборонной промышленности ЕС;

стимулирование совместных закупок и производства;

повышение поддержки Украины со стороны ЕС.

Решение призвано укрепить оборонную промышленность ЕС, содействовать совместным европейским оборонным закупкам, наращивать производство оборонной продукции и усилить поддержку Украины.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности ЕС, поэтому украинская оборонная промышленность сможет участвовать в совместных заказах в рамках SAFE. Она также подчеркнула, что в программу смогут присоединиться и ассоциированные партнеры Евросоюза.