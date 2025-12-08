ЄС виділяє €300 млн на модернізацію оборонної промисловості України

У рамках програми Європейської оборонної промисловості (EDIP), затвердженої Радою ЄС, передбачено 300 мільйонів євро для створення спеціального Інструменту підтримки України. Метою цього інструменту є фінансування модернізації та розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Загалом програма передбачає виділення грантів на суму 1,5 мільярда євро протягом 2025–2027 років.

З цієї суми 300 мільйонів євро спрямовуються на створення спеціального Інструменту підтримки України, основне завдання якого — модернізувати та підтримати український оборонно-промисловий комплекс, а також інтегрувати його в європейську оборонну промисловість.

"Сьогодні Рада ЄС офіційно схвалила програму Європейської оборонної промисловості (EDIP), інструмент, розроблений для підвищення оборонної готовності ЄС шляхом зміцнення конкурентоспроможності та оперативності Європейської промислової бази оборонних технологій (EDTIB). Це є завершальним кроком законодавчої процедури та дозволить своєчасно реалізувати програму", - повідомляє пресслужба ЄС.

Рада ЄС вважає, що EDIP посилить здатність держав-членів ЄС протистояти поточним та майбутнім загрозам та забезпечить всьому блоку своєчасну доступність та постачання оборонної продукції.

У рамках цієї програми ЄС фінансуватиме спільні закупівельні дії, які здійснюються мінімум трьома країнами (з яких дві мають бути членами ЄС). Це включає створення пулів оборонно-промислової готовності та нарощування виробничих потужностей для критично важливої оборонної продукції.

Для захисту та зміцнення власної оборонної промисловості, програма встановлює вимогу, що частка компонентів, що походять з-поза меж ЄС та асоційованих країн, не повинна перевищувати 35% від загальної вартості кінцевого продукту, виробленого для Інструменту підтримки України.

Про програму EDIP

Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) має на меті посилити обороноздатність континенту та оптимізувати виробництво. Це стало частиною ширшої програми переозброєння Європи, спричиненої побоюванням щодо Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Для забезпечення фінансування за цією схемою, яка діє до 2027 року, щонайменше 65% вартості компонентів оборонної продукції повинні походити з ЄС або країн-партнерів. Загалом EDIP буде використано для:

зміцнення оборонної промисловості ЄС;

стимулювання спільних закупівель та виробництва;

збільшення підтримки України з боку ЄС.

Рішення покликане зміцнити оборонну промисловість ЄС, сприяти спільним європейським оборонним закупівлям, нарощувати виробництво оборонної продукції та посилити підтримку України.

Нагадаємо, 26 листопада Європейський Парламент схвалив першу в історії Європейську програму оборонної промисловості (EDIP). З її бюджету 300 мільйонів євро буде спрямовано безпосередньо на підтримку України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки ЄС, тому українська оборонна промисловість зможе брати участь у спільних замовленнях у рамках SAFE. Вона також наголосила, що до програми зможуть долучитися й асоційовані партнери Євросоюзу.