ЕС выделяет €300 млн на модернизацию оборонной промышленности Украины

В рамках программы Европейской оборонной промышленности (EDIP), утвержденной Советом ЕС, предусмотрено 300 миллионов евро для создания специального Инструмента поддержки Украины. Целью этого инструмента есть финансирование модернизации и развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

В целом программа предусматривает выделение грантов на сумму 1,5 миллиарда евро в течение 2025-2027 годов.

Из этой суммы 300 миллионов евро направляются на создание специального Инструмента поддержки Украины, основная задача которого модернизировать и поддержать украинский оборонно-промышленный комплекс, а также интегрировать его в европейскую оборонную промышленность.

"Сегодня Совет ЕС официально одобрил программу Европейской оборонной промышленности (EDIP), инструмент, разработанный для повышения оборонной готовности ЕС путем укрепления конкурентоспособности и оперативности Европейской промышленной базы оборонных технологий (EDTIB). Это завершающий шаг законодательной процедуры и позволит своевременно реализовать программу", — сообщает пресс-служба ЕС.

Совет ЕС считает, что EDIP усилит способность государств-членов ЕС противостоять текущим и будущим угрозам и обеспечит всему блоку своевременную доступность и поставку оборонной продукции.

В рамках этой программы ЕС будет финансировать совместные закупочные действия, осуществляемые минимум тремя странами (из которых две должны быть членами ЕС). Это включает в себя создание пулов оборонно-промышленной готовности и наращивание производственных мощностей для критически важной оборонной продукции.

Для защиты и укрепления собственной оборонной промышленности программа устанавливает требование, что доля компонентов, происходящих из ЕС и ассоциированных стран, не должна превышать 35% от общей стоимости конечного продукта, произведенного для Инструмента поддержки Украины.

О программе EDIP

Целью Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) является усиление обороноспособности континента и оптимизация производства. Это стало частью более широкой программы перевооружения Европы, вызванной опаской России после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Для обеспечения финансирования по этой схеме, действующей до 2027 года, по меньшей мере 65% стоимости компонентов оборонной продукции должны происходить из ЕС или стран-партнеров. В общем, EDIP будет использован для:

укрепление оборонной промышленности ЕС;

стимулирование совместных закупок и производства;

повышение поддержки Украины со стороны ЕС.

Решение призвано укрепить оборонную промышленность ЕС, содействовать совместным европейским оборонным закупкам, наращивать производство оборонной продукции и усилить поддержку Украины.

Напомним, 26 ноября Европейский Парламент одобрил первую в истории Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP). Из ее бюджета 300 миллионов евро будут направлены непосредственно на поддержку Украины.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности ЕС, поэтому украинская оборонная промышленность сможет участвовать в совместных заказах в рамках SAFE. Она также подчеркнула, что в программу смогут присоединиться и ассоциированные партнеры Евросоюза.