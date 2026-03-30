Еврокомиссия утвердила оборонную программу на 1,5 млрд евро с участием Украины

Европейская комиссия утвердила рабочую программу в размере 1,5 млрд евро в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Инициатива направлена на развитие и модернизацию европейского оборонного сектора, наращивание производственных мощностей, а также на обеспечение технологического развития и повышение устойчивости отрасли.

Целью EDIP является усиление безопасности Европейского Союза путем увеличения производственных мощностей, развития совместных оборонных проектов и углубления сотрудничества с Украиной.

Исполнительная вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен отметила, что инициатива ориентирована на инновации, кооперацию и укрепление технологической базы, необходимой для реагирования на текущие и будущие вызовы.

Комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс подчеркнул, что в рамках программы государства-члены ЕС, Норвегия и впервые Украина смогут получить финансирование для реализации совместных проектов и наращивания производства.

Около 700 млн. евро будет направлено на производство систем противодействия беспилотникам, ракетному вооружению и боеприпасам. Еще 325 млн. евро предусмотрено на запуск совместных промышленных проектов при участии Норвегии и Украины.

Ожидается, что первые проекты стартуют в ближайшее время, что станет практическим шагом к усилению оборонной готовности Европейского Союза.

Напомним, 26 ноября Европейский Парламент одобрил первую в истории Европейская программа оборонной промышленности (EDIP). Из ее бюджета 300 миллионов евро будут направлены непосредственно на поддержку Украины.