Австралия продаст Канаде передовые радарные технологии на рекордные $1,75 миллиарда

Австралия объявила о подписании соглашения с Канадой на сумму 2,5 млрд австралийских долларов (около 1,75 млрд долларов США) о продаже передовых технологий загоризонтных радаров для обнаружения ракет большой дальности. Этот контракт стал крупнейшим оборонным экспортным соглашением в истории Австралии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Соглашение предусматривает первую зарубежную продажу австралийской радарной технологии Over-the-Horizon Radar. Полученные системы Канада развернет в Арктическом регионе для усиления контроля над этой стратегической территорией. По словам премьер-министра Австралии Энтони Албанизи, этот шаг закладывает фундамент для более глубокого и взаимовыгодного сотрудничества между оборонными отраслями обоих государств.

Необходимость укрепления безопасности в Арктике критическая для Оттавы: арктический регион составляет около 40% общей площади Канады, однако он малонаселен и имеет слабую инфраструктуру. При этом канадский Север напрямую граничит через океан с арктической зоной России, занимающей около пятой части всей российской суши, а также с американским штатом Аляска.

Возможности радаров и экономический эффект

Канада планирует интегрировать австралийские разработки в масштабный проект создания единой арктической сети наблюдения и связи. Государственный секретарь Канады по оборонным закупкам Стивен Фюр подчеркнул, что это существенно повысит способность страны мониторить, анализировать и оперативно реагировать на любую активность в Арктике.

Австралийская технология, лежащая в основе действующей системы Jindalee Operational Radar Network, имеет уникальные технические характеристики:

Дальность действия: способность обнаруживать и отслеживать самолеты, корабли и крылатые или баллистические ракеты на расстоянии до 3000 км;

Специфика работы: загоризонтный принцип позволяет видеть цели за пределами прямой видимости обычных радиолокационных станций благодаря отражению сигналов от ионосферы.

Для самой Австралии реализация этого масштабного оборонного заказа позволит создать около 300 новых рабочих мест. В правительстве также уточнили, что текущее соглашение является лишь первым этапом в рамках значительно более широкой запланированной программы сотрудничества между Канберрой и Оттавой в сфере радиолокационных технологий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Австралия выделит Украине дополнительные $100 миллионов военной помощи. Правительство страны направит эти средства на закупку критически важного военного оборудования и беспилотников, необходимых силам обороны для защиты суверенитета и противодействия полномасштабной российской агрессии.