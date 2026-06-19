Австралия выделит Украине дополнительные $100 миллионов военной помощи: куда направят средства

Правительство Австралии объявило о предоставлении Украине нового пакета финансовой и военной помощи в размере 100 миллионов долларов. Денежные средства будут направлены на закупку критически важного военного оборудования для защиты от российской агрессии.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Министерства обороны Австралии.

Благодаря новому пакету общий объем помощи от Австралии с начала полномасштабного вторжения РФ превысит 1,8 миллиарда долларов .

При этом львиная доля этой суммы – более 1,6 миллиарда долларов – приходится именно на сектор обороны и военное снаряжение.

"То, что происходит в Украине, имеет непосредственное значение и для Индо-Тихоокеанского региона. Для Австралии критически важно оставаться последовательной и продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не достигнет мира на собственных условиях. Наш постоянный вклад гарантирует, что украинская сторона получает поддержку, необходимую для защиты от неспровоцирования". Ричард Марлз.

Как отмечают в австралийском правительстве, новое финансирование - продолжение системной поддержки Киева.

В частности, после выделения 50 миллионов долларов в рамках инициативы PURL в декабре прошлого года Канберра осуществит еще два транша по 50 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

Кроме финансовых вливаний Австралия остается активным участником международной Коалиции желающих. В частности, инструкторы Австралийских сил обороны продолжают тренировать военнослужащих Вооруженных Сил Украины в рамках масштабной учебной операции "Куду".

Напомним, в прошлом году Австралия передала Украине первую партию танков M1A1 Abrams. Снабжение состоялось в рамках оборонного пакета помощи стоимостью 245 миллионов долларов.