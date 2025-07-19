Австралия передала Украине первые танки Abrams в рамках оборонной помощи

Австралия передала Украине первую партию танков M1A1 Abrams. Большинство из переданных 49 единиц уже находятся на вооружении Вооруженных сил Украины, а завершающая партия поступит в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Эта поставка состоялась в рамках оборонного пакета помощи стоимостью 245 миллионов долларов. Общая сумма австралийской поддержки, оказанной Украине с начала полномасштабной войны, составляет 1,5 миллиарда долларов.

По словам Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, такая помощь является существенным усилением обороноспособности украинских войск. Он поблагодарил правительство Австралии за последовательную поддержку Украины в борьбе против агрессии.

Abrams для Украины: хронология передачи

Президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танк Abrams в январе 2023 года, а первые танки Украина получила в конце того же года.

Associated Press указывало, что на изготовление и отправку танков Abrams версии M1A2 могли бы уйти год или два . Поэтому Вашингтон решил отправить более старый вариант – M1A1, который можно доставить в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.