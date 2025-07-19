Австралія передала Україні перші танки Abrams у межах оборонної допомоги

Австралія передала Україні першу партію танків M1A1 Abrams. Більшість із переданих 49 одиниць вже перебувають на озброєнні Збройних Сил України, а завершальна партія надійде найближчими місяцями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Це постачання відбулося в межах оборонного пакета допомоги вартістю 245 мільйонів доларів. Загальна сума австралійської підтримки, наданої Україні з початку повномасштабної війни, становить 1,5 мільярда доларів.

За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, така допомога є суттєвим посиленням обороноздатності українських військ. Він подякував уряду Австралії за послідовну підтримку України у боротьбі проти агресії.

Abrams для України: хронологія передачі

Президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams у січні 2023 року, а перші танки Україна отримала в кінці того ж року.

Associated Press вказувало, що на виготовлення та відправку танків Abrams версії M1A2 могли б піти рік або два. Тому Вашингтон вирішив відправити старіший варіант – M1A1, який можна доставити в зону бойових дій за вісім-десять місяців.