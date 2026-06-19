Австралія виділить Україні додаткові $100 мільйонів військової допомоги: куди спрямують кошти

Уряд Австралії оголосив про надання Україні нового пакету фінансової та військової допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів. Кошти будуть спрямовані на закупівлю критично важливого військового обладнання для захисту від російської агресії.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Міністерства оборони Австралії.

Завдяки новому пакету загальний обсяг допомоги від Австралії з початку повномасштабного вторгнення РФ перевищить 1,8 мільярда доларів.

При цьому левова частка цієї суми — понад 1,6 мільярда доларів — припадає саме на сектор оборони та військове спорядження.

"Те, що відбувається в Україні, має безпосереднє значення і для Індо-Тихоокеанського регіону. Для Австралії критично важливо залишатися послідовною та продовжувати підтримувати Україну доти, доки вона не досягне миру на власних умовах. Наш постійний внесок гарантує, що українська сторона отримує підтримку, необхідну для захисту від неспровокованої агресії РФ", — наголосив заступник прем'єр-міністра Австралії Річард Марлз.

Як зазначають в австралійському уряді, нове фінансування є продовженням системної підтримки Києва.

Зокрема, після виділення 50 мільйонів доларів у межах ініціативи PURL у грудні минулого року, Канберра здійснить ще два транші по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.

Окрім фінансових вливань, Австралія залишається активним учасником міжнародної Коаліції охочих. Зокрема, інструктори Австралійських сил оборони продовжують тренувати військовослужбовців Збройних Сил України в межах масштабної навчальної операції "Куду".

Нагадаємо, торік Австралія передала Україні першу партію танків M1A1 Abrams. Постачання відбулося в межах оборонного пакета допомоги вартістю 245 мільйонів доларів.