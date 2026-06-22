Австралія продасть Канаді передові радарні технології на рекордні $1,75 мільярда

Австралія оголосила про підписання угоди з Канадою на суму 2,5 млрд австралійських доларів (близько 1,75 млрд доларів США) щодо продажу передових технологій загоризонтних радарів для виявлення ракет великої дальності. Цей контракт став найбільшою оборонною експортною угодою в історії Австралії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Угода передбачає перший закордонний продаж австралійської радарної технології Over-the-Horizon Radar. Отримані системи Канада розгорне в Арктичному регіоні для посилення контролю за цією стратегічною територією. За словами прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі, цей крок закладає фундамент для глибшої та взаємовигідної співпраці між оборонними галузями обох держав.

Необхідність зміцнення безпеки в Арктиці є критичною для Оттави: арктичний регіон становить близько 40% загальної площі Канади, проте він є малонаселеним і має слабку інфраструктуру. При цьому канадська Північ безпосередньо межує через океан із арктичною зоною Росії, яка займає близько п'ятої частини всієї російської суші, а також з американським штатом Аляска.

Можливості радарів та економічний ефект

Канада планує інтегрувати австралійські розробки у масштабний проєкт створення єдиної арктичної мережі спостереження та зв'язку. Державний секретар Канади з питань оборонних закупівель Стівен Фюр підкреслив, що це суттєво підвищить спроможність країни моніторити, аналізувати та оперативно реагувати на будь-яку активність в Арктиці.

Австралійська технологія, яка лежить в основі діючої системи Jindalee Operational Radar Network, має унікальні технічні характеристики:

Дальність дії: здатність виявляти та відстежувати літаки, кораблі та крилаті чи балістичні ракети на відстані до 3 000 кілометрів;

Специфіка роботи: загоризонтний принцип дозволяє бачити цілі далеко за межами прямої видимості звичайних радіолокаційних станцій завдяки відбиттю сигналів від іоносфери.

Для самої Австралії реалізація цього масштабного оборонного замовлення дозволить створити приблизно 300 нових робочих місць. В уряді країни також уточнили, що поточна угода є лише першим етапом у межах значно ширшої запланованої програми співпраці між Канберрою та Оттавою у сфері радіолокаційних технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Австралія виділить Україні додаткові $100 мільйонів військової допомоги. Уряд країни спрямує ці кошти на закупівлю критично важливого військового обладнання та безпілотників, необхідних Силам оборони для захисту суверенітету та протидії повномасштабній російській агресії.