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Потери врага по состоянию на 22 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1580 день полномасштабной войны составляют 1 393 140 человек.
Потери России в войне на 22 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 июня потеряла:
- личного состава – около 1 393 140 (+1 190) человек;
- танков – 12 050 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 805 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 44 530 (+51) ед;
- РСЗО – 1 886 (+1) ед;
- средств ПВО – 1437 (+2) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1712 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 366164 (+2015) ед;
- крылатых ракет – 4 787 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 110 201 (+384) ед;
- специальной техники – 4 321 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 79 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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