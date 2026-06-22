Потери врага по состоянию на 22 июня 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1580 день полномасштабной войны составляют 1 393 140 человек.

Потери России в войне на 22 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 июня потеряла:

личного состава – около 1 393 140 (+1 190) человек;

танков – 12 050 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 805 (+8) ед;

артиллерийских систем – 44 530 (+51) ед;

РСЗО – 1 886 (+1) ед;

средств ПВО – 1437 (+2) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1712 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 366164 (+2015) ед;

крылатых ракет – 4 787 (+0) ед;

кораблей/катеров – 33 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 110 201 (+384) ед;

специальной техники – 4 321 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 79 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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