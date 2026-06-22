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Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1580-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 июня 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 246 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара, применил три ракеты, совершил 84 авиационных удара, сбросив 275 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9629 дронов-камикадзе и осуществил 2932 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы противника, шесть орудий, два пункта управления БпЛА и две другие важные цели противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновений с противником, агрессор совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Волчанск.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал, в направлении Глушковки, Куриловки, Шейковки и Малой Шапковки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Лиманском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Озерное и в сторону Лимана, Ольговки, Дробышева и Дибровы.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 16 раз, вблизи Резниковки, Калеников, Закотного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука, Пискуновка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи населенного пункта Миньковка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку, вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Плещеевка, Софиевка и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новопавловка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Александровском направлении захватчики проводили одно штурмовое действие в направлении Январского, получили отпор.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Воздвижовка, Варваровка, Железнодорожное, Рождественское, Волшебное.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска и Новоандреевки.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько