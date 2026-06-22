Карта боевых действий в Украине на 22 июня 2026 года

Продолжается 1580-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 июня 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 246 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара, применил три ракеты, совершил 84 авиационных удара, сбросив 275 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9629 дронов-камикадзе и осуществил 2932 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы противника, шесть орудий, два пункта управления БпЛА и две другие важные цели противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновений с противником, агрессор совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал, в направлении Глушковки, Куриловки, Шейковки и Малой Шапковки.

На Лиманском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Озерное и в сторону Лимана, Ольговки, Дробышева и Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал 16 раз, вблизи Резниковки, Калеников, Закотного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука, Пискуновка.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи населенного пункта Миньковка.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку, вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Плещеевка, Софиевка и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики проводили одно штурмовое действие в направлении Январского, получили отпор.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Воздвижовка, Варваровка, Железнодорожное, Рождественское, Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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