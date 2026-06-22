Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

--0,01

EUR

51,46

+0,01

Готівковий курс:

USD

45,00

44,90

EUR

52,00

51,77

Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1580-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 246 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів-камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили противника, шість гармат, два пункти управління БпЛА та ще дві інші важливі цілі противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з противником, агресор здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував, в напрямку Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Лиману, Ольгівки, Дробишевого й Діброви.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів, поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука, Пискунівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу населеного пункту Міньківка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопавлівка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники проводили одну штурмову дію в напрямку Січневого, отримали відсіч.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Варварівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степногірська та в бік Новоандріївки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 22 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько