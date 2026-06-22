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Втрати ворога станом на 22 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1580 добу повномасштабної війни становлять 1 393 140 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 червня втратила:
- особового складу – близько 1 393 140 (+1 190) осіб;
- танків – 12 050 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 805 (+8) од;
- артилерійських систем – 44 530 (+51) од;
- РСЗВ – 1 886 (+1) од;
- засобів ППО – 1 437 (+2) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 712 (+9) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015) од;
- крилатих ракет – 4 787 (+0) од;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 110 201 (+384) од;
- спеціальної техніки – 4 321 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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