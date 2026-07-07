Повышение тарифов: передача электроэнергии от Укрэнерго подорожает на 25%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 августа 2026 года до 928,45 грн/МВтч (без НДС). Это на 25% выше нынешнего уровня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф был одобрен на уровне 563,26 грн/МВт·час. В то же время, в структуре общего тарифа составляющая на выполнение специальных обязанностей для компенсации "зеленой" генерации составит 365,19 грн/МВт·час. Проект решения будет обнародован на сайте НКРЭКУ для дальнейшего обсуждения.

Законодательная коллизия как препятствие

Главной особенностью принятого решения является примечание, согласно которому тариф окончательно утвердят только при устранении законодательной коллизии. Глава НКРЭКУ Юрий Власенко выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада исправит эту ошибку, чтобы регулятор смог полноценно утвердить новые цифры.

Напомним, из-за этой коллизии НКРЭКУ ранее отказалась пересматривать тариф "Укрэнерго" с 1 июля. Проблема возникла при принятии закона об объединении рынков (market coupling) №4834-IX. В его тексте прописана норма, запрещающая включать какие-либо ПСО в тариф системного оператора. Этот запрет должен был заработать только с 1 января 2030 года. Однако из-за технической ошибки секретариата энергетического комитета ВРУ норму забыли внести в перечень заключительных положений по отсрочке, из-за чего она юридически вступила в силу преждевременно и заблокировала выплаты "зеленой" генерации по тарифу оператора.

До этого, 26 мая, комиссия предварительно одобряла проект тарифа с 1 июля на уровне 903,53 грн/МВтч (без НДС), но из-за упомянутой юридической детали ход дел изменился.

Причины просмотра расценок

НЭК "Укрэнерго" официально обратилась к регулятору с просьбой откорректировать тарифы на передачу и диспетчеризацию по нескольким причинам:

Рост курсов валют, что создает значительную дополнительную финансовую нагрузку на госкомпанию.

Выполнение специальных обязанностей перед производителями из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), поскольку "зеленый" тариф в Украине законодательно зафиксирован в евро.

Напомним, ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может возрасти на 25%. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 июля планировала рассмотреть повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года тариф может вырасти на 25% – до 928,45 грн за МВт·ч без НДС.