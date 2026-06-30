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Регулятор повысил тариф "Укрэнерго" на диспетчеризацию с 1 июля

электроэнергия
НКРЭКУ утвердила новые тарифы "Укрэнерго" с 1 июля / Shutterstock

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 июля повысила тариф "Укрэнерго" на диспетчеризацию, но отложила рост тарифа на передачу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ" .

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 30 июня.

Согласно решению Комиссии, с 1 июля 2026 года тариф на услуги оперативно-диспетчерского управления вырастет на 7,8% — до 118,64 грн/МВт-час (без НДС).

В то же время другое ожидаемое решение о существенном повышении стоимости услуг госкомпании пришлось отложить.

Планировалось повысить тариф на передачу на 21,8% до 903,53 грн/МВт-ч (без НДС), однако вопрос был снят с рассмотрения из-за юридической коллизии в обновленном законодательстве о рынке электроэнергии.

Стоит отметить, что с 1 января 2026 тариф на передачу составляет 742,91 грн/МВт-час, тариф на диспетчеризацию - 110,03 грн/МВт-час.

В НКРЭКУ подчеркнули, что обязательно вернутся к рассмотрению вопроса тарифа на передачу электрической энергии позже, как только правовая коллизия будет урегулирована.

Напомним, в конце мая регулятор одобрил тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 июля 2026 года на уровне 903,53 грн за МВт·ч без НДС, что на 21,6% выше действующего. К этому компания обратилась в НКРЭКУ с просьбой пересмотреть тарифы на передачу и диспетчеризацию, объяснив необходимость решения ростом валютного курса и увеличением затрат на выполнение специальных обязанностей по поддержке производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу, цена которого привязана к евро.

Автор:
Татьяна Бессараб