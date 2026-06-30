Регулятор підвищив тариф "Укренерго" на диспетчеризацію з 1 липня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 липня підвищила тариф “Укренерго” на диспетчеризацію, але відклала зростання тарифу на передачу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 30 червня.

Згідно з рішенням Комісії, з 1 липня 2026 року тариф на послуги з оперативно-диспетчерського управління зросте на 7,8% — до 118,64 грн/МВт-год (без ПДВ).

Водночас інше очікуване рішення щодо суттєвого підвищення вартості послуг держкомпанії довелося відкласти.

Планувалося підвищити тариф на передачу на 21,8% до 903,53 грн/МВт-год (без ПДВ), однак питання було зняте з розгляду через юридичну колізію в оновленому законодавстві про ринок електроенергії.

Варто зазначити, що із 1 січня 2026 року тариф на передачу становить 742,91 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію - 110,03 грн/МВт-год.

В НКРЕКП наголосили, що обов'язково повернуться до розгляду питання тарифу на передачу електричної енергії пізніше, щойно правову колізію буде врегульовано.

Нагадаємо, наприкінці травня регулятор схвалив тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 липня 2026 року на рівні 903,53 грн за МВт·год без ПДВ, що на 21,6% вище за чинний. До цього компанія звернулася до НКРЕКП із проханням переглянути тарифи на передачу та диспетчеризацію, пояснивши необхідність рішення зростанням валютного курсу та збільшенням витрат на виконання спеціальних обов'язків із підтримки виробників електроенергії за "зеленим" тарифом, ціна якого прив'язана до євро.