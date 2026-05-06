Импорт подержанных авто в Украине замедлился: спрос падает, несмотря на локальный рекорд

Апрель стал самым результативным месяцем 2026 года для импорта подержанных автомобилей в Украину, однако общая динамика рынка свидетельствует о замедлении обновления автопарка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Институт исследований авторынка.

За месяц украинцы зарегистрировали 19 323 подержанных легковушки, ввезенных из-за границы. По сравнению с мартом объемы выросли на 2,5%, однако в годовом исчислении рынок сократился на 9,1%.

В прошлом году сегмент демонстрировал стабильный рост — от 14,5 тысяч авто в январе до более 41 тысяч в декабре. В этом году показатель даже не достиг уровня апреля 2025 года, когда было зарегистрировано более 21 тысячи автомобилей.

Ключевым фактором замедления стал возврат НДС на электромобили, что существенно снизило привлекательность одного из наиболее динамичных сегментов импорта.

Структура спроса тоже поменялась. Наибольшую долю рынка занимают бензиновые автомобили — 55,9%, далее следуют дизельные с долей 21,3%. Электромобили занимают 11,4%, гибриды – 8%. Доля авто с газобаллонным оборудованием остается незначительной.

Средний возраст импортируемых автомобилей в апреле составил около 10 лет, что свидетельствует о смещении спроса в сторону более дешевых и более простых моделей.

Несмотря на всеобщее охлаждение рынка, премиум-сегмент демонстрирует стабильность. В апреле в Украину ввезли 77 автомобилей Porsche, 7 Maserati, а также редкие Lamborghini, Aston Martin и Bentley.

Среди брендов лидером остается Volkswagen, в то время как высокие позиции Audi и BMW подтверждают устойчивый спрос на подержанные премиальные авто. В модельном сегменте сохраняется интерес к кроссоверам – Volkswagen Tiguan опережает традиционного лидера Golf.

Эксперты отмечают, что рынок достиг условного "потолка". Налоговые изменения заставили покупателей пересмотреть бюджеты и чаще выбирать более старые автомобили, что ограничивает потенциал дальнейшего роста импорта.

Заметим, в 2025 году в Украину импортировали почти 445 тыс. транспортных средств, и более 70% из них — подержанные автомобили. Средний возраст таких машин составляет около 9 лет, а значительная часть приходит из стран Европейского Союза.