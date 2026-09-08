Зеленский и Трамп встретятся в сентябре: в МИДе рассказали о договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп предварительно договорились о личной встрече в сентябре. Одной из возможных площадок для переговоров может стать открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Укринформ".

Зеленский и Трамп встретятся в сентябре?

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтвердил, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп предварительно договорились о личной встрече в сентябре.

По его словам, встреча лидеров может состояться позже этого месяца. Одной из возможных площадок для переговоров является Нью-Йорк, где будет проходить открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский президент традиционно участвует в мероприятиях Генассамблеи.

Среди возможных тем переговоров Тихий назвал мирный процесс и поиск путей прекращения войны. Также стороны могут обсудить возобновление трехстороннего формата переговоров и возможную встречу лидеров.

Отдельное внимание, по словам пресс-секретаря МИД, планируют уделить двусторонней повестке дня Украины и США. Речь идет, в частности, об усилении украинской противовоздушной обороны, плане процветания, гарантиях безопасности и дроновом соглашении.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потребует деньги от Европы за военную помощь, которую Соединенные Штаты ранее бесплатно передали Украине во времена администрации Джо Байдена.