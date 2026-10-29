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Без електроенергії залишилися споживачі трьох областей: у Києві застосовуються аварійні відключення
29 жовтня внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. У Києві та Київській області вимушено застосовуються аварійні відключення
Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 29 жовтня.
За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Некрасов розповів, що на Сумщині станом на ранок енергетикам вдалося відновити електропостачання всіх споживачів Конотопа. Наразі електроенергія подається почергово, порядок і черговість її подачі регулюють енергетики. Протягом дня можливі тимчасові аварійні відключення, оскільки ремонтні роботи не можуть проводитися під напругою.
Щодо застосування обмежень
У Міненерго повідомили, що 29 жовтня внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).
Внаслідок пошкодження обладнання в Києві та Київській області вимушено застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Відключення світла в Україні
Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:
- обстріли енергооб’єктів з боку Росії:
- аварії в мережах:
- планові ремонти в мережах:
- стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).
Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.