Південна Корея зближується з Росією: чому це викликає занепокоєння в Європі

Південна Корея поступово відновлює дипломатичні та економічні контакти з Росією, тоді як її відносини з Україною погіршуються. Сеул відправив до РФ понад 176 тисяч тонн палива, а європейські дипломати побоюються, що після завершення війни країна може повернутися до ширшої співпраці з Москвою.

Як пише Dilo, про це інформує Financial Times.

Південна Корея нарощує постачання палива до РФ

У липні-серпні Південна Корея відправила до Росії понад 176 тис. тонн палива, переважно дизельного. Частину продукції перевозили танкери, які перебувають під санкціями.

Як зазначає FT, ці поставки мають значення для Росії на тлі проблем із нафтопереробкою. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявляв, що надходження палива з Південної Кореї допомогло РФ частково компенсувати дефіцит, спричинений українськими ударами по нафтопереробних заводах.

Водночас Сеул заперечує прямі поставки палива до Росії.

Про дипломатичний діалог

Паралельно з економічними контактами представники двох країн проводять закриті переговори. Крім того, радником президента Південної Кореї з питань мирної дипломатії призначили Сон Йон Гіля. Раніше російський лідер Володимир Путін нагородив його орденом Дружби.

За оцінками європейських дипломатів, Сеул може розглядати можливість ширшого відновлення співпраці з Москвою після завершення війни. Це посилює побоювання щодо того, що економічні інтереси можуть переважити політичну солідарність із Києвом.

Відносини Південної Кореї з Україною погіршилися

На тлі контактів із Росією відносини Сеула та Києва стали напруженішими. Причиною загострення стала суперечка навколо оприлюднення інформації про двох північнокорейських військовополонених.

Після цього Південна Корея відкликала свого посла з України та скоротила дипломатичну присутність.

Зміна підходу Сеула до відносин із Москвою викликає занепокоєння серед європейських партнерів, особливо з огляду на військову співпрацю Росії та КНДР. Водночас питання прямих поставок палива залишається спірним: Південна Корея заперечує експорт, про який ідеться в повідомленнях щодо її економічних зв’язків із РФ.