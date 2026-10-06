Південна Корея стала другим постачальником палива до РФ через підсанкційні танкери

У серпні Південна Корея вийшла на друге місце за обсягами постачання нафтопродуктів до Росії, поступившись лише Індії. Для транспортування палива Сеул використовував судна, на які поширюються міжнародні санкції.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Guardian.

За даними аналізу портових записів, у липні та серпні понад 176 000 тонн палива, переважно дизеля, завантажили в південнокорейських портах на сім танкерів.

Частина суден ходила під британськими, європейськими та австралійськими санкціями, а деякі використовували метод перевантаження з судна на судно у нейтральних водах, щоб приховати походження вантажу.

Експерти зазначають, що подібні схеми підривають санкційний режим та підтримку України з боку Сеула.

Зокрема, танкер Layla здійснив два рейси з Ульсана до Владивостока, перевізши 57 000 тонн дизеля, причому під час другого рейсу вказав пункт призначення в Японії.

Аналогічно вчинив танкер Astoria під російським прапором, а судно Чончон прийняло вантаж через перевалку з іншого танкера прямо біля порту Йосу.

Серед покупців палива опинилися російські компанії Роснефть та NNK-Oil, які перебувають під жорсткими західними санкціями.

Зростання імпорту пов'язане з тим, що потужності російської нафтопереробки серйозно постраждали від ударів українських безпілотників, а виробництво дизеля впало майже на 30%.

У серпні Росія імпортувала морем 368 000 тонн нафтопродуктів, причому на Південну Корею припало 31% від цього обсягу.

У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї утрималися від прямих коментарів щодо санкційних танкерів, натомість заявивши, що Сеул суворо дотримується міжнародного експортного контролю та допомагає Україні у гуманітарній сфері.

Також Росія закуповує безпрецедентні обсяги пального в Білорусі, намагаючись подолати масштабну бензинову кризу, що охопила регіони та великі міста країни після регулярних атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія втратила понад половину нафтопереробних потужностей через українські удари. Далекобійні удари Сил безпеки та оборони України вивели із ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.