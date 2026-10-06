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Новости
Дата публикации

Южная Корея стала вторым поставщиком топлива в РФ на подсанкционных танкерах

танкер
Южная Корея наращивает экспорт нефтепродуктов в РФ / Depositphotos

В августе Южная Корея вышла на второе место по объемам поставок нефтепродуктов в Россию, уступив лишь Индию. Для транспортировки топлива Сеул использовал суда, на которые распространяются международные санкции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Guardian.

По данным анализа портовых записей, в июле и августе более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизеля, загрузили в южнокорейских портах на семь танкеров.

Часть судов ходили под британскими, европейскими и австралийскими санкциями, а некоторые использовали метод перегрузки с судна на судно в нейтральных водах, чтобы скрыть происхождение груза.

Эксперты отмечают, что подобные схемы взрывают санкционный режим и поддержку Украины со стороны Сеула.

В частности, танкер Layla совершил два рейса из Ульсана во Владивосток, перевозив 57 000 тонн дизеля, причем во время второго рейса указал пункт назначения в Японии.

Аналогично поступил танкер Astoria под российским флагом, а судно Чончон приняло груз из-за перевалки из другого танкера прямо у порта Йосу.

Среди покупателей топлива оказались находящиеся под жесткими западными санкциями российские компании Роснефть и NNK-Oil.

Рост импорта связан с тем, что мощности российской нефтепереработки серьезно пострадали от ударов украинских беспилотников, а производство дизеля упало почти на 30%.

В августе Россия импортировала морем 368 тысяч тонн нефтепродуктов, причем на Южную Корею пришлось 31% от этого объема.

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи воздержались от прямых комментариев относительно санкционных танкеров, заявив, что Сеул строго соблюдает международный экспортный контроль и помогает Украине в гуманитарной сфере.

Также Россия закупает беспрецедентные объемы горючего в Беларуси, пытаясь преодолеть масштабный бензиновый кризис, охвативший регионы и крупные города страны после регулярных атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия потеряла более половины нефтеперерабатывающих мощностей из-за украинских ударов. Дальнобойные удары Сил безопасности и обороны Украины вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Автор:
Татьяна Бессараб

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