Южная Корея сближается с Россией: почему это вызывает беспокойство в Европе

Южная Корея постепенно возобновляет дипломатические и экономические контакты с Россией, в то время как ее отношения с Украиной ухудшаются. Сеул отправил в РФ более 176 тысяч тонн топлива, а европейские дипломаты опасаются, что после окончания войны страна может вернуться к более широкому сотрудничеству с Москвой.

Как пишет Dilo, об этом информирует Financial Times.

Южная Корея наращивает поставки топлива в РФ

В июле-августе Южная Корея отправила в Россию более 176 тыс. тонн топлива, преимущественно дизельного. Часть продукции перевозили находящиеся под санкциями танкеры.

Эти поставки имеют значение для России на фоне проблем с нефтепереработкой. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявлял, что поступление топлива из Южной Кореи помогло РФ частично компенсировать дефицит, вызванный украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время Сеул отрицает прямые поставки топлива в Россию.

О дипломатическом диалоге

Параллельно с экономическими контактами представители двух стран проводят закрытые переговоры. Кроме того, советником президента Южной Кореи по вопросам мирной дипломатии был назначен Сон Йон Гиля. Ранее российский лидер Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.

По оценкам европейских дипломатов, Сеул может рассматривать возможность более широкого возобновления сотрудничества с Москвой после завершения войны. Это усугубляет опасения, что экономические интересы могут перевесить политическую солидарность с Киевом.

Отношения Южной Кореи с Украиной ухудшились

На фоне контактов с Россией отношения Сеула и Киева стали более напряженными. Причиной обострения стал спор вокруг обнародования информации о двух северокорейских военнопленных.

После этого Южная Корея отозвала своего посла из Украины и сократила дипломатическое присутствие.

Изменение подхода Сеула к отношениям с Москвой вызывает беспокойство среди европейских партнеров, особенно учитывая военное сотрудничество России и КНДР. В то же время, вопрос прямых поставок топлива остается спорным: Южная Корея отрицает экспорт, о котором идет речь в сообщениях относительно ее экономических связей с РФ.