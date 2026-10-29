Россия впервые за три месяца возобновила экспорт зерна через Азовское море

Зерновые порты России на Азовском море возобновили работу впервые с июля, когда они остановились из-за ударов украинских беспилотников. В частности, временное согласование получили корабли из портов Темрюк и Кавказ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

По данным собеседников издания, разрешение на выход из Азовского моря судам было предоставлено в понедельник, 26 октября. По меньшей мере, одно судно уже прошло через Керченский пролив до Черного моря. Теперь те, кто готов к отплытию и снабжен экипажами, могут подать заявку на разрешение на выход из порта.

Однако, как отмечает Bloomberg, суда рискуют попасть под удар во время пересечения Черного моря.

Азовские порты являются ключевыми воротами для экспорта зерна из южных регионов РФ.

Москва ограничила судоходство в Азовском море 10 июля, что привело к остановкам отгрузок из донских портов. Затем был остановлен порт Кавказ, а с середины июля сведен к минимуму отгрузки и из глубоководных терминалов Черного моря. Часть из них была повреждена.

Через южные порты РФ ежегодно вывозила 60 млн. тонн зерновых. Их недееспособность обвалила экспорт зерна Москвой в сентябре до 17-летнего минимума в размере 1,8 млн тонн. Из-за невозможности вывезти зерно чрезвычайное положение ввели в Краснодарском и Ростовском регионах, на которые приходится 20% урожая зерновых России.

Напомним, российские порты Азовского и Черного морей в результате массированных атак беспилотников потеряли в сентябре 95–100% грузов и 85% пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что Россия начала везти зерно на экспорт через Мурманск, но логистика оказалась в 5 раз дороже, когда РФ в октябре 2026 впервые использовала арктический порт для отправки первой тестовой партии в 40 тысяч тонн ставропольской пшеницы.