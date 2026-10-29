Росія вперше за три місяці відновила експорт зерна через Азовське море

Зернові порти Росії на Азовському морі відновили роботу вперше з липня, коли вони зупинилися через удари українських безпілотників. Зокрема, тимчасове погодження отримали кораблі із портів Темрюк і Кавказ.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

За даними співрозмовників видання, дозвіл на вихід з Азовського моря суднам надали в понеділок, 26 жовтня. Щонайменше одне судно вже пройшло через Керченську протоку до Чорного моря. Тепер ті, хто готові до відплиття та забезпечені екіпажами, можуть подати заявку на дозвіл на вихід із порту.

Однак, як зазначає Bloomberg, судна досі ризикують потрапити під удар під час перетину Чорного моря.

Азовські порти є ключовими воротами для експорту зерна з південних регіонів РФ.

Москва обмежила судноплавство в Азовському морі 10 липня, що призвело до зупинок відвантажень з донських портів. Потім було зупинено порт Кавказ, а з середини липня зведено до мінімуму відвантаження і з глибоководних терміналів Чорного моря. Частина з них була пошкоджена.

Через південні порти РФ щорічно вивозила 60 млн тонн зернових. Тож їхня недієздатність обвалила експорт зерна Москвою у вересні до 17-річного мінімуму в розмірі 1,8 млн тонн. Через неможливість вивезти зерно надзвичайний стан запровадили в Краснодарському та Ростовському регіонах, на які сумарно припадає 20% врожаю зернових Росії.

Нагадаємо, російські порти Азовського та Чорного морів унаслідок масованих атак безпілотників втратили у вересні 95–100% вантажів та 85% пасажиропотоку.

Раніше повідомлялося, що Росія почала везти зерно на експорт через Мурманськ, але логістика виявилася у 5 разів дорожчою, коли РФ у жовтні 2026 року вперше використала арктичний порт для відправлення першої тестової партії у 40 тисяч тонн ставропольської пшениці.