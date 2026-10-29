Польская Allegro раскрыла планы выхода на рынок Украины и тестирует доставку из Польши

Польский маркетплейс Allegro пока не планирует запускать отдельную локальную платформу в Украине. Компания сосредоточилась на тестировании международной доставки, позволяющей польским продавцам напрямую продавать товары украинским покупателям.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Forbes Ukraine.

Спикер Allegro Марцин Грушка сообщил, что запуск отдельного украинского маркетплейса сейчас не входит в планы компании.

Домен allegro.ua перенаправляет пользователей на польскую платформу allegro.pl, которая уже несколько лет имеет украиноязычную версию.

Allegro тестирует доставку товаров в Украину.

С июня 2026 г. компания реализует первый этап операционно-логистического пилота с избранной группой польских продавцов.

Цель проекта — проверить полную цепь поставок товаров в Украину и проведение транзакций при доставке за пределы таможенной территории Евросоюза.

В дальнейшем Allegro планирует постепенно увеличивать количество продавцов, вовлеченных в тестирование.

Конкретных сроков последующих этапов компания не устанавливает. Темпы масштабирования будут зависеть от спроса украинских покупателей и результатов пилотного проекта.

"Мы видим значительный потенциал украинского рынка электронной коммерции, однако на этом этапе сосредотачиваемся на проверке ценностного предложения как для продавцов, так и для конечных потребителей", - отметил Грушка.

По его словам, именно результаты тестирования определят дальнейшие шаги и масштаб работы Allegro в Украине.

Allegro имеет более 150 тысяч продавцов

Allegro является одним из крупнейших маркетплейсов Польши и объединяет более 150 тыс. продавцов.

Компания работает в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии и Словении. Ее выручка в 2025 году составила около $3 млрд.

Напомним, что в мае сообщалось, что Allegro планирует поэтапный выход на украинский рынок. Тогда среди следующих возможных этапов называли открытие платформы Allegro.ua и подключение украинских продавцов. Теперь компания уточнила, что запуск отдельного локального маркетплейса не планируется.